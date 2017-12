J'ai failli louper ce nouveau Mooc "Conduite de réunion en anglais" par l'Université de Lorraine, ouvert depuis le 6 novembre dernier (on en est déjà à la fin) sur la plateforme FUN.

Ce sujet était d'actualité pour moi il y a deux ans : je me suis en effet retrouvé, en fin de carrière professionnelle, à devoir assister (voire devoir animer) à des réunions en anglais sur un thème dont je ne maîtrisais même pas les tenants et aboutissants. L'expérience a été enrichissante, mais si j'avais eu accès à ce Mooc à l'époque ça m'aurait procuré une grande aide.